ALE

Project Ailey, oyun, film ve metaverse genelinde sınırsız olanaklar sunan ilk yapay zekâ destekli Birincil Aracıdır. Ailey, Aileyverse'de yaşayan, kendi kişiliğine sahip dinamik, kişiselleştirilmiş bir karakterdir. Cihaz üzerinde SLM tarafından desteklenen Ailey, hiper-kişiselleştirilmiş hizmetler sunar ve insan benzeri bir varlık aracılığıyla kullanıcılarla etkileşime girer. $ALE tokeni, Aileyverse ekosistemini yönlendirerek eşya satın alımlarını, kozmetik yükseltmeleri, NFT işlemlerini ve ödülleri mümkün kılar. Kullanıcılar Ailey'nin görünümünü özelleştirebilir ve etkinliklere katılarak katılımı artırmak ve ekosistemin büyümesini sağlamak için $ALE token kazanabilirler.

Kripto AdıALE

SıralamaNo.217

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.08%

Dolaşımdaki Arz416,319,444.4444444

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.4163%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.5871473345118612,2025-05-25

En Düşük Fiyat0.10889296506695555,2024-12-31

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

