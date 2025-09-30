ALPINE

Alpine F1® Fan Tokeni, tüm BWT Alpine F1® Takımı taraftarları için taraftar deneyiminde devrim yaratmak üzere tasarlanmış bir BEP-20 fayda tokenidir. Token, BWT Alpine F1® Team hayranlarının ekip oylama anketlerine katılmalarını, dijital koleksiyonları avlamalarını, NFT'leri satın almalarını ve hayran ödülleri veya harika deneyimlerle bağlantılı oyunlaştırma özelliklerinin keyfini çıkarmalarını sağlar.

Kripto AdıALPINE

SıralamaNo.1001

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)29.87%

Dolaşımdaki Arz18,719,459.22168

Maksimum Arz40,000,000

Toplam Arz40,000,000

Dolaşım Oranı0.4679%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği13.359555315943771,2025-09-30

En Düşük Fiyat0.4147114025844155,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

