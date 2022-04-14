ALTHEA

Althea L1 blok zinciri, telekomünikasyon, kamu hizmetleri ve altyapı varlıklarının merkeziyetsizleştirilmesi ve tokenleştirilmesi amacıyla özel olarak tasarlanmış tek Katman 1 blok zinciridir. Althea L1, dünya genelindeki kritik fiziksel altyapı projelerini desteklemek üzere güvenli, ölçeklenebilir ve düşük maliyetli bir blok zinciri altyapısı sunar.

Kripto AdıALTHEA

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz30,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaAlthea L1 blok zinciri, telekomünikasyon, kamu hizmetleri ve altyapı varlıklarının merkeziyetsizleştirilmesi ve tokenleştirilmesi amacıyla özel olarak tasarlanmış tek Katman 1 blok zinciridir. Althea L1, dünya genelindeki kritik fiziksel altyapı projelerini desteklemek üzere güvenli, ölçeklenebilir ve düşük maliyetli bir blok zinciri altyapısı sunar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.