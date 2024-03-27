ALTLAYER

AltLayer, açık ve merkezi olmayan bir rollup protokolüdür. AltLayer, (OP Stack, Arbitrum Orbit, Polygon CDK, ZK Stack, vb. gibi herhangi bir rollup yığınından döndürülen) rollup'ları alan ve restaking mekanizmasından yararlanarak onlara gelişmiş güvenlik, merkeziyetçilik, birlikte çalışabilirlik ve kripto-ekonomik hızlı sonlandırma sağlayan Restaked Rollups adlı yeni bir fikri bir araya getirmektedir.

Kripto AdıALTLAYER

SıralamaNo.356

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.32%

Dolaşımdaki Arz4,959,140,519.3933325

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0.4959%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.688131910249869,2024-03-27

En Düşük Fiyat0.009368566820681297,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaAltLayer, açık ve merkezi olmayan bir rollup protokolüdür. AltLayer, (OP Stack, Arbitrum Orbit, Polygon CDK, ZK Stack, vb. gibi herhangi bir rollup yığınından döndürülen) rollup'ları alan ve restaking mekanizmasından yararlanarak onlara gelişmiş güvenlik, merkeziyetçilik, birlikte çalışabilirlik ve kripto-ekonomik hızlı sonlandırma sağlayan Restaked Rollups adlı yeni bir fikri bir araya getirmektedir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
ALTLAYER/USDT
AltLayer
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ALTLAYER)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
ALTLAYER/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ALTLAYER)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...