AltLayer, açık ve merkezi olmayan bir rollup protokolüdür. AltLayer, (OP Stack, Arbitrum Orbit, Polygon CDK, ZK Stack, vb. gibi herhangi bir rollup yığınından döndürülen) rollup'ları alan ve restaking mekanizmasından yararlanarak onlara gelişmiş güvenlik, merkeziyetçilik, birlikte çalışabilirlik ve kripto-ekonomik hızlı sonlandırma sağlayan Restaked Rollups adlı yeni bir fikri bir araya getirmektedir.

Kripto AdıALTLAYER

SıralamaNo.356

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.32%

Dolaşımdaki Arz4,959,140,519.3933325

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0.4959%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.688131910249869,2024-03-27

En Düşük Fiyat0.009368566820681297,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

