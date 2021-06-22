ALU

Altura, Web3 oyunları oluşturmayı, ölçeklendirmeyi ve bunlardan para kazanmayı kolaylaştırır. Altura'nın API ve SDK'ları, kullanıcıların teknik karmaşıklık veya maliyetli yatırım olmadan oyun içinde NFT'ler oluşturmasına, güncellemesine ve transfer etmesine olanak tanır. Yerleşik kimlik doğrulama araçları, kullanıcıların NFT ekonomisini güvence altına alır, kullanıcıların kaydını basitleştirir ve oyuncu tabanına güven aşılar.

Kripto AdıALU

SıralamaNo.1116

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.43%

Dolaşımdaki Arz990,000,000

Maksimum Arz990,000,000

Toplam Arz990,000,000

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.4623904871616907,2021-11-03

En Düşük Fiyat0.00233284,2021-06-22

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaAltura, Web3 oyunları oluşturmayı, ölçeklendirmeyi ve bunlardan para kazanmayı kolaylaştırır. Altura'nın API ve SDK'ları, kullanıcıların teknik karmaşıklık veya maliyetli yatırım olmadan oyun içinde NFT'ler oluşturmasına, güncellemesine ve transfer etmesine olanak tanır. Yerleşik kimlik doğrulama araçları, kullanıcıların NFT ekonomisini güvence altına alır, kullanıcıların kaydını basitleştirir ve oyuncu tabanına güven aşılar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.