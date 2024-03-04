ALVA

Alvara Protocol: Varlık Yönetiminde Devrim Yaratıyor. Alvara Protocol ve ERC-BTS ( Sepet Token Standardı) ile varlık yönetiminin geleceğini deneyimleyin.

Kripto AdıALVA

SıralamaNo.1746

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.16%

Dolaşımdaki Arz80,242,687.63476212

Maksimum Arz200,000,000

Toplam Arz198,840,673.07339832

Dolaşım Oranı0.4012%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği4.777902393038671,2024-03-04

En Düşük Fiyat0.021379964960272002,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaAlvara Protocol: Varlık Yönetiminde Devrim Yaratıyor. Alvara Protocol ve ERC-BTS ( Sepet Token Standardı) ile varlık yönetiminin geleceğini deneyimleyin.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

