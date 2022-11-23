AL

ArchLoot, olağanüstü oynanışı ve NFT varlıklarının arkasındaki benzersiz altyapısıyla tüm gamefi dinamiklerini değiştirmeye çalışan bir UGC oyna kazan oyunudur. Temel olarak bir oyuncu, farklı parçalarla (çeşitli nadirlik, istatistik, görünüm ve becerilere sahip NFT'ler) kendi profilini bir araya getirir ve ardından maceraya başlar.

Kripto AdıAL

SıralamaNo.951

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.26%

Dolaşımdaki Arz851,909,074.4500962

Maksimum Arz0

Toplam Arz992,464,664.4500962

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.8481862276624228,2022-11-23

En Düşük Fiyat0.013504744503332689,2025-11-24

Herkese Açık Blok ZinciriETH

