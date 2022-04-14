AMPED

Amped Finance, şu anda çeşitli kripto para birimleri ve ağlar arasında sürekli swap alım satım ve likidite sağlama hizmetleri sunan bir omnichain DeFAI protokolüdür.

Kripto AdıAMPED

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSONIC

HakkındaAmped Finance, şu anda çeşitli kripto para birimleri ve ağlar arasında sürekli swap alım satım ve likidite sağlama hizmetleri sunan bir omnichain DeFAI protokolüdür.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.