Anome, DeFi, NFTFi ve Yapay Zekâ'yı birleştiren blok zinciri tabanlı bir GameFi ve varlık ihraç platformudur. Rug pull'ları önlemek için şeffaf bir fon kilitleme mekanizması sunarken, oyuncuların NFT kartları basmasına, alım satım yapmasına ve savaşmasına, LP madenciliği yoluyla kazanç elde etmesine ve DAO yönetimine katılmasına olanak tanır.

Kripto AdıANOME

SıralamaNo.1751

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)3.05%

Dolaşımdaki Arz30,000,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.03%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.21166729238580834,2025-10-17

En Düşük Fiyat0.0661460782944493,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

