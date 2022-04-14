ANTIX

Antix is an AI-powered platform that creates hyper-realistic digital humans designed to transform how people and brands interact online. By combining advanced generative AI, motion capture, and photorealistic 3D technology, Antix enables users, creators, and companies to build lifelike digital avatars that can speak, move, and generate content autonomously.

Antix is an AI-powered platform that creates hyper-realistic digital humans designed to transform how people and brands interact online. By combining advanced generative AI, motion capture, and photorealistic 3D technology, Antix enables users, creators, and companies to build lifelike digital avatars that can speak, move, and generate content autonomously.

