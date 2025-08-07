ANT

ANTTIME, Game-Fi ve Social-Fi'yi harmanlayarak zamanın adil ve evrensel değerine dayalı merkeziyetsiz bir ekosistem oluşturmayı amaçlayan bir Web 3.0 projesidir. ANTTIME, kullanıcıları yalnızca zamanları ve katılımları için ödüllendirerek tüm katılımcılar için erişilebilirliği, kapsayıcılığı ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik eder.

Kripto AdıANT

SıralamaNo.4774

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.9004102997265195,2025-08-07

En Düşük Fiyat0.000008276908536787,2025-09-11

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaANTTIME, Game-Fi ve Social-Fi'yi harmanlayarak zamanın adil ve evrensel değerine dayalı merkeziyetsiz bir ekosistem oluşturmayı amaçlayan bir Web 3.0 projesidir. ANTTIME, kullanıcıları yalnızca zamanları ve katılımları için ödüllendirerek tüm katılımcılar için erişilebilirliği, kapsayıcılığı ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik eder.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
