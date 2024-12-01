ANYONE

Herkes için sorunsuz gizlilik ve veri kontrolü. Anyone Protokolü, herhangi bir uygulamanın güvenilir olmayan bir gizlilik ağı üzerinde anında ve kolayca çalışmasını sağlar. Anyone, dünya genelinde düğümlerden oluşan bir DePIN'i düzenler ve bu düğümler, bant genişliklerini katkıda bulunarak ödül kazanırlar. Ana akım gizliliği değiştirmek için küresel harekete katılın. Kendi cihazınızı veya Anyone Relay donanımınızı kullanarak bir düğüm çalıştırın ve SDK'yı kullanarak ağ üzerinde geliştirin.

Kripto AdıANYONE

SıralamaNo.606

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)2.32%

Dolaşımdaki Arz97,499,965.5404165

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı0.9749%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.2902790570354257,2024-12-01

En Düşük Fiyat0.22281469458291092,2025-04-07

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

