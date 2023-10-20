APEX

ApeX Protokolü, emir defteri modeliyle çalışan ve 50 kata kadar kaldıraç, anında uzlaşma ve düşük ücretlerle USDC ve USDT çapraz marjinli sürekli sözleşmeler sunan, izne ve gözetime tabi olmayan bir türev merkeziyetsiz borsadır.

Kripto AdıAPEX

SıralamaNo.300

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)2.29%

Dolaşımdaki Arz127,971,339

Maksimum Arz500,000,000

Toplam Arz499,999,990

Dolaşım Oranı0.2559%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği3.8325250957583354,2024-03-27

En Düşük Fiyat0.11245349995021983,2023-10-20

Herkese Açık Blok ZinciriETH

