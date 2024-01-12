ARB

Arbitrum, Ethereum üzerinde çalışan en büyük katman-2 blok zincirlerinden biridir. Arbitrum ekosisteminin arkasındaki geliştirici olan Offchain Labs ekibi, Çarşamba günü iki Arbitrum blok zincirini yönetmek için tasarlanmış yeni bir token olan $ARB'yi airdrop ile veya belirli kişilere ücretsiz olarak dağıtacağını duyurdu.

Kripto AdıARB

SıralamaNo.56

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0003%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)2.31%

Dolaşımdaki Arz5,618,148,833

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.397491937512469,2024-01-12

En Düşük Fiyat0.13595105818233405,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriARB

Sektör

