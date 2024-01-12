ARB

Arbitrum, Ethereum üzerinde çalışan en büyük katman-2 blok zincirlerinden biridir. Arbitrum ekosisteminin arkasındaki geliştirici olan Offchain Labs ekibi, Çarşamba günü iki Arbitrum blok zincirini yönetmek için tasarlanmış yeni bir token olan $ARB'yi airdrop ile veya belirli kişilere ücretsiz olarak dağıtacağını duyurdu.

Kripto AdıARB

SıralamaNo.56

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0003%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)2.31%

Dolaşımdaki Arz5,618,148,833

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.397491937512469,2024-01-12

En Düşük Fiyat0.13595105818233405,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriARB

HakkındaArbitrum, Ethereum üzerinde çalışan en büyük katman-2 blok zincirlerinden biridir. Arbitrum ekosisteminin arkasındaki geliştirici olan Offchain Labs ekibi, Çarşamba günü iki Arbitrum blok zincirini yönetmek için tasarlanmış yeni bir token olan $ARB'yi airdrop ile veya belirli kişilere ücretsiz olarak dağıtacağını duyurdu.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
ARB/USDT
Arbitrum
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ARB)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
ARB/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ARB)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...