Ethereum üzerinde dağıtılan ve Layer-2’ye genişleyen $ARC yardımcı tokeni, yönetişim, staking ve ARC’nin yapay zeka ekosistemine katılım imkanı sağlar. ARC ile kullanıcılar, yüksek performans, gizlilik ve sürdürülebilir çözümler üzerine kurulu bir AI ekosistemine katılabilirler.

Kripto AdıARC

SıralamaNo.1568

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz1,030,000,000

Maksimum Arz1,030,000,000

Toplam Arz1,030,000,000

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.308013194785778,2022-01-16

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Ethereum üzerinde dağıtılan ve Layer-2'ye genişleyen $ARC yardımcı tokeni, yönetişim, staking ve ARC'nin yapay zeka ekosistemine katılım imkanı sağlar. ARC ile kullanıcılar, yüksek performans, gizlilik ve sürdürülebilir çözümler üzerine kurulu bir AI ekosistemine katılabilirler.

