ARKM

ARKM, Arkham platformunun yerel fayda tokenidir. Faydası, Arkham Intel Exchange'in premium özelliklerine indirimli olarak erişmek için bir para birimi olarak kullanmayı, intel alım satım pazarındaki işlemleri kolaylaştırmak için teşvikleri ve yönetimi içerir.

Kripto AdıARKM

SıralamaNo.412

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)%13,40

Dolaşımdaki Arz225.100.000

Maksimum Arz1.000.000.000

Toplam Arz1.000.000.000

Dolaşım Oranı0.2251%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği3.9939637047529053,2024-03-10

En Düşük Fiyat0.127564590374033,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaARKM, Arkham platformunun yerel fayda tokenidir. Faydası, Arkham Intel Exchange'in premium özelliklerine indirimli olarak erişmek için bir para birimi olarak kullanmayı, intel alım satım pazarındaki işlemleri kolaylaştırmak için teşvikleri ve yönetimi içerir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.