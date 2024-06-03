ARTFI

Artfi, 1,7 trilyon dolarlık güzel sanatlar piyasasını daha demokratik hâle getirmeyi misyon edinmiş bir Sanat Teknolojisi şirketidir. Artfi, NFT'lerin ve blok zinciri teknolojisinin gücünden yararlanarak koleksiyonerlerin değerli sanat eserlerinde pay sahibi olmalarını sağlar. Artfi, güzel sanat koleksiyonculuğu için bir Web3 çözümüdür. Şirket, önde gelen yüksek değerli sanat eserlerini halka satılan birden fazla NFT'ye böler. Artfi NFT'lerine sahip olan koleksiyonerler, blok zincirinin hızı, güvenliği ve rahatlığı sayesinde seçkin mavi çip (blue-chip) güzel sanatlar pazarına erişim kazanmakta ve portföylerini çeşitlendirmektedir. Gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi önümüzdeki on yılın belirleyici bir trendi olacak ve Artfi bu sürecin ön saflarında yer alıyor. Artfi, dünyanın dört bir yanındaki token sahiplerinin kolektif olarak sahip olabilmesi için mavi çip (blue-chip) sanatının fiziksel eserlerini parçalara ayırmaktadır.

Kripto AdıARTFI

SıralamaNo.2684

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.06%

Dolaşımdaki Arz130,368,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.1303%

Arz Tarihi2024-06-03 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.03 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği0.03968435458968684,2024-08-02

En Düşük Fiyat0.001682477759416215,2025-11-06

Herkese Açık Blok ZinciriSUI

Sektör

Sosyal Medya

