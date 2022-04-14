ART

LiveArt, yatırım sınıfı sanat eserleri, saatler, arabalar, şaraplar ve koleksiyon ürünlerinden oluşan 10 trilyon dolarlık pazarın kilidini açan, Yapay Zekâ destekli RWAfi protokolüdür. LiveArt, blue-chip varlıkları likidite, programlanabilir finansal araçlara dönüştürerek kültürel zenginliği zincir üzerinde alım satıma uygun hâle getirir. 200 milyon doların üzerinde varlık akışı, 13 milyonun üzerinde bağlı cüzdan ve 17 zincirde kullanıma sunulan LiveArt, Yapay Zekâ, DeFi likiditesi ve gerçek dünya varlıklarını bir araya getirerek, başyapıtların getiri sağlayan, küresel olarak erişilebilir finansal ürünlere dönüştüğü ilk platformu oluşturur.

Kripto AdıART

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaLiveArt, yatırım sınıfı sanat eserleri, saatler, arabalar, şaraplar ve koleksiyon ürünlerinden oluşan 10 trilyon dolarlık pazarın kilidini açan, Yapay Zekâ destekli RWAfi protokolüdür. LiveArt, blue-chip varlıkları likidite, programlanabilir finansal araçlara dönüştürerek kültürel zenginliği zincir üzerinde alım satıma uygun hâle getirir. 200 milyon doların üzerinde varlık akışı, 13 milyonun üzerinde bağlı cüzdan ve 17 zincirde kullanıma sunulan LiveArt, Yapay Zekâ, DeFi likiditesi ve gerçek dünya varlıklarını bir araya getirerek, başyapıtların getiri sağlayan, küresel olarak erişilebilir finansal ürünlere dönüştüğü ilk platformu oluşturur.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.