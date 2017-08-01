AR

"Arweave, blok zinciri veri depolamasında var olan ölçeklenebilirlik, veri kullanılabilirliği ve maliyet sorunlarının üstesinden gelmek için tasarlanmış yeni bir blok zinciri depolama platformudur. Bu fark, aynı zamanda Arweave ile çoğu blok zinciri depolama çözümü arasındaki farktır. Arweave ""İnternet'in göz atılabilir ev ağı"" olmayı hedeflemektedir. Arweave kendi yerel para birimi Arweave'i (AR) dahili bir değişim aracı olarak kullanmaktadır. Değeri, Arweave blok zincirine bilgi göndermek, madencileri ağı sürdürmeleri ve korumaları için ödüllendirmek, spamların yayılmasını bastırmak da dahil olmak üzere ağın pratikliğinden kaynaklanmaktadır. Proje hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen resmi web sitesini ziyaret edin."

Kripto AdıAR

SıralamaNo.144

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)57.69%

Dolaşımdaki Arz65,652,466

Maksimum Arz66,000,000

Toplam Arz65,652,466

Dolaşım Oranı0.9947%

Arz Tarihi2017-08-01 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği90.94004420870436,2021-11-05

En Düşük Fiyat0.485449842644,2020-05-27

Herkese Açık Blok ZinciriAR

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.