ASTRAAI

AstraAI'nin gelişmiş yapay zekâ ekosistemi, Web3 ile etkileşim şeklinizi değiştirecek. AstraAI, küresel itibari para ve kripto işlemlerini basitleştirmekten yapay zekâ destekli denetimlerle eyleme dönüştürülebilir içgörüler sunmaya kadar yenilik ve verimliliği bir araya getiriyor. Sosyal botlar, hacim artırıcılar ve çoklu yapay zekâ uygulaması gibi araçlarla topluluk katılımını artırın, alım satım stratejilerini geliştirin ve yeni olasılıkların kilidini açın.

Kripto AdıASTRAAI

SıralamaNo.1322

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.12%

Dolaşımdaki Arz9,999,999.99999945

Maksimum Arz10,000,000

Toplam Arz10,000,000

Dolaşım Oranı0.9999%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği5.236339133268041,2024-03-13

En Düşük Fiyat0.01784007500161164,2023-11-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaAstraAI'nin gelişmiş yapay zekâ ekosistemi, Web3 ile etkileşim şeklinizi değiştirecek. AstraAI, küresel itibari para ve kripto işlemlerini basitleştirmekten yapay zekâ destekli denetimlerle eyleme dönüştürülebilir içgörüler sunmaya kadar yenilik ve verimliliği bir araya getiriyor. Sosyal botlar, hacim artırıcılar ve çoklu yapay zekâ uygulaması gibi araçlarla topluluk katılımını artırın, alım satım stratejilerini geliştirin ve yeni olasılıkların kilidini açın.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.