ASTRA

Astra Protocol, Web3 için merkeziyetsiz bir KYC Platformudur ve uyumluluğun yeni nesil teknolojisine sahiptir. Uygulamamız, anonimlikten ödün vermeden 150'den fazla ülke için finansal düzenleme standartlarını ve 300'den fazla yaptırım ve izleme listesini kripto endüstrisine getiriyor.

Kripto AdıASTRA

SıralamaNo.4677

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.5004097841977422,2023-02-23

En Düşük Fiyat0.000368237312114063,2024-08-23

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaAstra Protocol, Web3 için merkeziyetsiz bir KYC Platformudur ve uyumluluğun yeni nesil teknolojisine sahiptir. Uygulamamız, anonimlikten ödün vermeden 150'den fazla ülke için finansal düzenleme standartlarını ve 300'den fazla yaptırım ve izleme listesini kripto endüstrisine getiriyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.