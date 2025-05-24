AST

Astroon, eğlenceli bir evrende yenilikçi oyunlar, NFT'ler, çocuk dostu animasyonlar, oyuncaklar ve oynanabilir PFP'ler ile eğlence ve kazanç arasında köprü kuran benzersiz bir deneyim sunuyor.

Kripto AdıAST

SıralamaNo.1481

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.02%

Dolaşımdaki Arz614,272,222

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.6142%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.009704499800843688,2025-09-05

En Düşük Fiyat0.001099980854708564,2025-05-24

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaAstroon, eğlenceli bir evrende yenilikçi oyunlar, NFT'ler, çocuk dostu animasyonlar, oyuncaklar ve oynanabilir PFP'ler ile eğlence ve kazanç arasında köprü kuran benzersiz bir deneyim sunuyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
