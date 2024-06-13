ATH

Aethir, kurumsal düzeyde grafik işlem birimlerinin (GPU'lar) sahiplik, dağıtım ve kullanım paradigmalarında devrim yaratan bir bulut bilişim altyapı platformudur. Aethir, geleneksel merkezi modellerden uzaklaşarak, dağıtılmış hesaplama kaynaklarını paylaşmak için ölçeklenebilir ve rekabetçi bir çerçeve oluşturmuş, çeşitli sektörler ve bölgelerdeki kurumsal uygulamalara ve müşterilere hizmet vermektedir.

Kripto AdıATH

SıralamaNo.149

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,12%

Dolaşımdaki Arz14.999.303.110

Maksimum Arz42.000.000.000

Toplam Arz42.000.000.000

Dolaşım Oranı0.3571%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.10592652062460939,2024-06-13

En Düşük Fiyat0.014627709314692388,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
