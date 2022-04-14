ATLA

Modüler, çok katmanlı, EVM uyumlu, akıllı sözleşme platformu ve blok zinciri ağı olan ATLETA, güvenlik ve merkeziyetsizliğe öncelik verirken, ölçeklenebilirlik ve birlikte çalışabilirliği de korur. ATLETA; sporun dijitalleştirilmesini korumak ve hızlandırmak, analog varlıkların tokenleştirilmesini sağlamak ve spor piyasalarının özelden kamuya geçişini dönüştürmek amacıyla tasarlanmış bir altyapıdır. RUST dilinde yazılmış ve Substrate Framework kullanılarak inşa edilmiş olan ATLETA, alternatif halka açık ağlara kıyasla daha yüksek işlem verimliliği, mutabakat garantileri ve daha geniş programlama paradigmaları sunan, savaş testinden geçmiş birçok teknolojik ve ekonomik temel bileşeni miras alır.

Kripto AdıATLA

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz3,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriATLETA

HakkındaModüler, çok katmanlı, EVM uyumlu, akıllı sözleşme platformu ve blok zinciri ağı olan ATLETA, güvenlik ve merkeziyetsizliğe öncelik verirken, ölçeklenebilirlik ve birlikte çalışabilirliği de korur. ATLETA; sporun dijitalleştirilmesini korumak ve hızlandırmak, analog varlıkların tokenleştirilmesini sağlamak ve spor piyasalarının özelden kamuya geçişini dönüştürmek amacıyla tasarlanmış bir altyapıdır. RUST dilinde yazılmış ve Substrate Framework kullanılarak inşa edilmiş olan ATLETA, alternatif halka açık ağlara kıyasla daha yüksek işlem verimliliği, mutabakat garantileri ve daha geniş programlama paradigmaları sunan, savaş testinden geçmiş birçok teknolojik ve ekonomik temel bileşeni miras alır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
ATLA/USDT
ATLA
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ATLA)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
ATLA/USDT
ATLA
--
--‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ATLA)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
Çevrimiçi Canlı Destek
Loading...