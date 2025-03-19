ATN

Athene Network, veri inovasyonunu ve merkeziyetsiz çözümleri desteklemek için yapay zekâ (AI) ve blok zinciri teknolojisini entegre eden öncü bir platformdur. 2023 yılında kurulan Athene Network, çok dilli bir sosyal medya veri toplama ağı oluşturmaya odaklanarak dünya çapındaki kullanıcıları merkeziyetsiz bir yaklaşımla veri madenciliği ve yapay zekâ eğitimine katılmaları için güçlendirmektedir.

Kripto AdıATN

SıralamaNo.4570

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz2,500,000,000

Toplam Arz2,500,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği67618.3066592308,2025-03-19

En Düşük Fiyat0.000029153464250268,2025-06-23

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

