Cosmos, Tendermint ekibi tarafından zincirler arası etkileşimi destekleyen, çok sayıda bağımsız paralel blok zincirinden oluşan heterojen bir ağdır. birbirinden izole blok zinciri değeri adası sorununu çözme ve değer ağına bir köprü kurulması.

Kripto AdıATOM

SıralamaNo.59

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı0.0003%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)14,03%

Dolaşımdaki Arz479.723.740

Maksimum Arz∞

Toplam Arz479.723.740

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2019-03-15 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0,1 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği44.6955257850945,2021-09-20

En Düşük Fiyat1.13096252523,2020-03-13

Herkese Açık Blok ZinciriATOM

Cosmos, Tendermint ekibi tarafından zincirler arası etkileşimi destekleyen, çok sayıda bağımsız paralel blok zincirinden oluşan heterojen bir ağdır. birbirinden izole blok zinciri değeri adası sorununu çözme ve değer ağına bir köprü kurulması.

Sektör

