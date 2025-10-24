AT

APRO is a decentralized oracle network tailored for the Bitcoin ecosystem, providing reliable, fast, and cost-effective data solutions. It aims to construct a secure and trustworthy computing platform by combining off-chain computing with on-chain verification. This approach extends data access and computing capabilities, offering customized computing logic services for decentralized application (DApp) businesses.

Kripto AdıAT

SıralamaNo.479

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)23.68%

Dolaşımdaki Arz230,000,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.23%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.88010688164916,2025-10-24

En Düşük Fiyat0.10016620448615678,2025-10-24

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaAPRO is a decentralized oracle network tailored for the Bitcoin ecosystem, providing reliable, fast, and cost-effective data solutions. It aims to construct a secure and trustworthy computing platform by combining off-chain computing with on-chain verification. This approach extends data access and computing capabilities, offering customized computing logic services for decentralized application (DApp) businesses.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
AT/USDC
APRO
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (AT)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
AT/USDC
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (AT)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...