AUCTION

Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

Kripto AdıAUCTION

SıralamaNo.545

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)112.39%

Dolaşımdaki Arz6,590,323.67524458

Maksimum Arz10,000,000

Toplam Arz7,640,952.69782107

Dolaşım Oranı0.659%

Arz Tarihi2021-02-07 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği70.55596041,2021-04-12

En Düşük Fiyat2.8217004435230426,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaBounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
