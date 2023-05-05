AUC

Advanced Project, sorunsuz, güvenli ve verimli finansal çözümler oluşturmak için Web 2.0 ve Web 3.0 arasında köprü kurarak düzenlenmiş finansal hizmetleri blok zinciri dünyasına bağlar. Öncelikli odak noktamız, blok zincirini ve dijital varlıkları uluslararası havalelere ve günlük ödemelere, özellikle de küresel bankasız nüfus için entegre etmektir. Kamu sistemi ödeme çözümlerinin yanı sıra yenilikçi ödeme ve havale hizmetleri sunarak, geleneksel bankacılığa sınırlı erişimi olan bireyleri hızlı, güvenli ve uygun maliyetli işlemler için dijital varlıklardan yararlanma konusunda güçlendiriyoruz.

Kripto AdıAUC

SıralamaNo.4566

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz6,000,000,000

Toplam Arz6,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.8690179155302579,2023-05-05

En Düşük Fiyat0.000066377700415926,2025-11-18

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaAdvanced Project, sorunsuz, güvenli ve verimli finansal çözümler oluşturmak için Web 2.0 ve Web 3.0 arasında köprü kurarak düzenlenmiş finansal hizmetleri blok zinciri dünyasına bağlar. Öncelikli odak noktamız, blok zincirini ve dijital varlıkları uluslararası havalelere ve günlük ödemelere, özellikle de küresel bankasız nüfus için entegre etmektir. Kamu sistemi ödeme çözümlerinin yanı sıra yenilikçi ödeme ve havale hizmetleri sunarak, geleneksel bankacılığa sınırlı erişimi olan bireyleri hızlı, güvenli ve uygun maliyetli işlemler için dijital varlıklardan yararlanma konusunda güçlendiriyoruz.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
AUC/USDT
Advanced
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (AUC)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
AUC/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (AUC)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...