AVALOX

Avalanche zincirinde Meme ve DeFi'nin karışımı olan Avalox ile tanışın! Avalox kripto alanına neşe getirirken, siz de eğlencenin ve finansal yeniliğin gücünü deneyimleyin. Token sahipleri, merkeziyetsiz finans fırsatlarından yararlanırken meme'lere layık anların tadını çıkarır.

Kripto AdıAVALOX

SıralamaNo.7761

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz100,000,000,000

Toplam Arz100,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği28.171243180203252,2024-04-01

En Düşük Fiyat0.000001417956268482,2025-09-03

Herkese Açık Blok ZinciriAVAX_CCHAIN

Sektör

Sosyal Medya

