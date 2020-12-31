AVAX

Avalanche, işlem süresi ölçümleri neticesinde blok zinciri endüstrisindeki en hızlı akıllı sözleşme platformudur ve herhangi bir hisse kanıtı protokolünün etkinliğini güvence altına alan en fazla doğrulayıcıya sahiptir. Avalanche inanılmaz derecede hızlı, düşük maliyetli ve doğa dostudur. Akıllı sözleşme özelliğine sahip uygulamalar, Avalanche ile girdiği rekabet doğrultusunda daha iyi performans gösterebilir.

Kripto AdıAVAX

SıralamaNo.20

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı0.002%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)104,70%

Dolaşımdaki Arz428.938.635,64149463

Maksimum Arz715.748.719

Toplam Arz460.607.735,64149463

Dolaşım Oranı0.5992%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği146.21786401299232,2021-11-21

En Düşük Fiyat2.7888219,2020-12-31

Herkese Açık Blok ZinciriAVAX_XCHAIN

Sektör

Sosyal Medya

