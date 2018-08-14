AVA

AVA, blok zinciri teknolojisini kullanarak sadakat ödül programları konseptini tokenleştirmeyi planlıyor. AVA token, web3 sadakat programlarına erişimin anahtarı olarak işlev görür ve son kullanıcılara AVA ödeme indirimleri, AVA sadakat ödülleri, kapılı erişim avantajları ve daha fazlası gibi avantajlar sağlar. 2017 yılında kurulan AVA Vakfı, kapsayıcı misyonunun, merkezinde AVA bulunan, merkeziyetsiz ve kendi kendine yeten, blok zinciri tabanlı bir sadakat ekosistemi yaratmak olduğunu söylüyor.

Kripto AdıAVA

SıralamaNo.724

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)10.27%

Dolaşımdaki Arz71,055,612

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz71,055,612

Dolaşım Oranı0.7105%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği6.47585961,2021-04-14

En Düşük Fiyat0.0439477,2018-08-14

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

