AVIAH

AVIAH, Solana blok zinciri üzerinde çalışan bir yardımcı program tokenidir ve AVIAH.ai ekosistemine güç sağlar. Geliştiricilerin yapay zekâ destekli sanal insanlar oluşturmasını, dağıtmasını ve gelir elde etmesini mümkün kılar. Bu token; sanal varlık sahipliği, API kullanımı, NFT ödülleri ve merkeziyetsiz yönetişim gibi işlevleri destekleyerek, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir yapay zekâ destekli dijital insan ekosistemi sağlar.

Kripto AdıAVIAH

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz5,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaAVIAH, Solana blok zinciri üzerinde çalışan bir yardımcı program tokenidir ve AVIAH.ai ekosistemine güç sağlar. Geliştiricilerin yapay zekâ destekli sanal insanlar oluşturmasını, dağıtmasını ve gelir elde etmesini mümkün kılar. Bu token; sanal varlık sahipliği, API kullanımı, NFT ödülleri ve merkeziyetsiz yönetişim gibi işlevleri destekleyerek, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir yapay zekâ destekli dijital insan ekosistemi sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.