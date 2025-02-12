AVL

Avalon Labs, dünyanın en büyük Bitcoin destekli stabil coin sağlayıcısıdır. Bitcoin için nihai zincir üstü finans merkezini inşa etmekte ve Bitcoin destekli bir stabil coin, BTC destekli borç verme, getiri sağlayan hesaplar ve bir kredi kartı içeren kesintisiz bir ekosistem sunmaktayız. Bitcoin'i küresel piyasalarda aktif bir ekonomik varlığa dönüştüren ölçeklenebilir, şeffaf ve erişilebilir bir finansal ağ oluşturmaya kararlıyız.

Kripto AdıAVL

SıralamaNo.671

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)60.37%

Dolaşımdaki Arz161,683,998

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz162,250,000.8

Dolaşım Oranı0.1616%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.4376502589895284,2025-02-12

En Düşük Fiyat0.09549908063976682,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaAvalon Labs, dünyanın en büyük Bitcoin destekli stabil coin sağlayıcısıdır. Bitcoin için nihai zincir üstü finans merkezini inşa etmekte ve Bitcoin destekli bir stabil coin, BTC destekli borç verme, getiri sağlayan hesaplar ve bir kredi kartı içeren kesintisiz bir ekosistem sunmaktayız. Bitcoin'i küresel piyasalarda aktif bir ekonomik varlığa dönüştüren ölçeklenebilir, şeffaf ve erişilebilir bir finansal ağ oluşturmaya kararlıyız.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.