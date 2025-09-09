AVNT

Avantis, FX, emtialar, endeksler ve yakında hisse senetleri de dâhil olmak üzere kripto ve gerçek dünya varlıkları (RWAs) arasında yüksek kaldıraçlı alım satım için tasarlanmış merkeziyetsiz bir daimi borsadır. Pantera ve Coinbase tarafından desteklenen Avantis, hacimlere göre Base'deki en büyük DEX'tir ve DeFi'ye kurumsal düzeyde ürünler getirerek kullanıcıların şeffaf, izne tabi olmayan bir ortamda 500 kata kadar kaldıraçla alım satım yapmasına olanak tanır.

Kripto AdıAVNT

SıralamaNo.318

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)14.28%

Dolaşımdaki Arz258,205,903.14667922

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.2582%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.662191408541985,2025-09-22

En Düşük Fiyat0.17956381875221758,2025-09-09

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

Sektör

Sosyal Medya

