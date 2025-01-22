AWARE

ChainAware, bireysel kullanıcıların Web3'te güvenle gezinmelerine yardımcı olmak için gerçek zamanlı dolandırıcılık dedektörü, rug pull uyarıları ve güven puanına (0-100) sahip bir Cüzdan Denetçisi sunan yapay zekâ destekli bir platformdur. İşlem geçmişlerini, davranış kalıplarını ve likidite havuzlarını analiz ederek, yüksek riskli etkileşimleri tahmin edip işaretler ve aynı zamanda daha iyi kredi oranları ve ortaklık fırsatlarına kapı açan bir kredi puanı sağlar.

Kripto AdıAWARE

SıralamaNo.3199

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz36,825,134

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı0.3682%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.08194072435007951,2025-01-22

En Düşük Fiyat0.001532428213544551,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

ChainAware, bireysel kullanıcıların Web3'te güvenle gezinmelerine yardımcı olmak için gerçek zamanlı dolandırıcılık dedektörü, rug pull uyarıları ve güven puanına (0-100) sahip bir Cüzdan Denetçisi sunan yapay zekâ destekli bir platformdur. İşlem geçmişlerini, davranış kalıplarını ve likidite havuzlarını analiz ederek, yüksek riskli etkileşimleri tahmin edip işaretler ve aynı zamanda daha iyi kredi oranları ve ortaklık fırsatlarına kapı açan bir kredi puanı sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

