AXM

Axiome, Katman1 blok zinciri Axiome Chain ve yerel tokeni AXM etrafında toplanan bir DeFi ekosistemidir. Platform, gelirlerini yalnızca stablecoin veya kendi yerel tokenleri şeklinde AXM stake edenlerle paylaşmakla kalmayıp aynı zamanda topluluk etkileşimini ve platform büyümesini de artıran çeşitli birbirine bağlı projelere ev sahipliği yapmak üzere tasarlanmıştır.

Kripto AdıAXM

SıralamaNo.3145

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.89%

Dolaşımdaki Arz6,060,308

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz455,788,572.97818

Dolaşım Oranı0.006%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.3 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği0.5176546289334678,2024-05-07

En Düşük Fiyat0.010560145764994212,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriAXM

HakkındaAxiome, Katman1 blok zinciri Axiome Chain ve yerel tokeni AXM etrafında toplanan bir DeFi ekosistemidir. Platform, gelirlerini yalnızca stablecoin veya kendi yerel tokenleri şeklinde AXM stake edenlerle paylaşmakla kalmayıp aynı zamanda topluluk etkileşimini ve platform büyümesini de artıran çeşitli birbirine bağlı projelere ev sahipliği yapmak üzere tasarlanmıştır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
AXM/USDT
Axiome
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (AXM)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
AXM/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (AXM)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...