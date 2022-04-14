AZEN

aZen, yapay zeka, veri analitiği ve Web2+Web3 uygulamalarını desteklemek için tasarlanmış güçlü ve ölçeklenebilir bir bilgi işlem katmanı sunar. Ekosistemi, protokol düzeyinde yapay zeka düzenlemesini, kurumsal düzeyde donanımı ve birleşik bir uygulama merkezini sorunsuz bir şekilde birleştirir: DePIN ve DeFAI ( Merkeziyetsiz Finans + Yapay Zeka) dünyaları arasında köprü kurar.

Kripto AdıAZEN

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriARB

HakkındaaZen, yapay zeka, veri analitiği ve Web2+Web3 uygulamalarını desteklemek için tasarlanmış güçlü ve ölçeklenebilir bir bilgi işlem katmanı sunar. Ekosistemi, protokol düzeyinde yapay zeka düzenlemesini, kurumsal düzeyde donanımı ve birleşik bir uygulama merkezini sorunsuz bir şekilde birleştirir: DePIN ve DeFAI ( Merkeziyetsiz Finans + Yapay Zeka) dünyaları arasında köprü kurar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.