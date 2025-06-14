B2

B² Network, modüler bir Bitcoin Ölçeklendirme çözümüdür. B² Rollup (sıfır bilgi kanıtı doğrulama taahhüdüne dayanan ilk Bitcoin rollup), B² Hub (Bitcoin ağında kesinliği sağlayan ilk Bitcoin Veri Kullanılabilirlik katmanı) ve MiningSquared (otomatik abonelikli BTC getiri ürünleri sunan ilk Bitcoin madencilik havuzu) özelliklerini sunar.

Kripto AdıB2

SıralamaNo.662

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)65.32%

Dolaşımdaki Arz46,900,245

Maksimum Arz210,000,000

Toplam Arz207,444,584.9777

Dolaşım Oranı0.2233%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.121297636583088,2025-10-12

En Düşük Fiyat0.3168599590333596,2025-06-14

Herkese Açık Blok ZinciriBSQUARED

HakkındaB² Network, modüler bir Bitcoin Ölçeklendirme çözümüdür. B² Rollup (sıfır bilgi kanıtı doğrulama taahhüdüne dayanan ilk Bitcoin rollup), B² Hub (Bitcoin ağında kesinliği sağlayan ilk Bitcoin Veri Kullanılabilirlik katmanı) ve MiningSquared (otomatik abonelikli BTC getiri ürünleri sunan ilk Bitcoin madencilik havuzu) özelliklerini sunar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
B2/USDT
BSquared Network
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (B2)
--
24 sa Hacim (USDT)
--

