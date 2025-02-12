B3

B3 is a groundbreaking blockchain project reimagining how games and gaming infrastructure interact with Web3 technology. Built as a Layer 3 settlement layer on Base (the “Protocol” or “B3”), B3 focuses on addressing critical industry pain points that have hindered the mainstream adoption of blockchain-based gaming. Through its innovative Open Gaming ecosystem, B3 aims to bridge the gap between developers and players by offering a seamless, interconnected platform that combines advanced technology with user-friendly design.

Kripto AdıB3

SıralamaNo.554

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz30,834,781,250

Maksimum Arz100,000,000,000

Toplam Arz100,000,000,000

Dolaşım Oranı0.3083%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.019059569089739516,2025-02-12

En Düşük Fiyat0.001003775261140516,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaB3 is a groundbreaking blockchain project reimagining how games and gaming infrastructure interact with Web3 technology. Built as a Layer 3 settlement layer on Base (the “Protocol” or “B3”), B3 focuses on addressing critical industry pain points that have hindered the mainstream adoption of blockchain-based gaming. Through its innovative Open Gaming ecosystem, B3 aims to bridge the gap between developers and players by offering a seamless, interconnected platform that combines advanced technology with user-friendly design.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
B3/USDT
B3 Base
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (B3)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
B3/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (B3)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...