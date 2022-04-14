BAC

Cdari, alışveriş, eğlence ve ödülleri entegre eden, çevrimiçi alışveriş yapanların ve markaların etkileşim ve işlem yapma biçiminde devrim yaratan yeni bir ekonomik model sunan bir Web3 zincir üstü pazar yeridir. Tokenize Alışveriş, Zincir Üstü İşlemler, Ürün Doğrulama, E-ticarette DeFi, Veri Sahipliği ve Para Kazanma, Web3-Native Reklamlar, Yapay Zekâ Destekli Pazar Analitiği.

Kripto AdıBAC

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz31 290 000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriMATCHAIN

HakkındaCdari, alışveriş, eğlence ve ödülleri entegre eden, çevrimiçi alışveriş yapanların ve markaların etkileşim ve işlem yapma biçiminde devrim yaratan yeni bir ekonomik model sunan bir Web3 zincir üstü pazar yeridir. Tokenize Alışveriş, Zincir Üstü İşlemler, Ürün Doğrulama, E-ticarette DeFi, Veri Sahipliği ve Para Kazanma, Web3-Native Reklamlar, Yapay Zekâ Destekli Pazar Analitiği.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.