BAL

Balancer, gözetim dışı bir portföy yöneticisi, likidite sağlayıcısı ve fiyat sensörüdür. Proje hakkında daha fazla bilgi için lütfen yukarıdaki resmi websitesini ziyaret edin.

Kripto AdıBAL

SıralamaNo.418

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)3.96%

Dolaşımdaki Arz68,104,224.5098312

Maksimum Arz96,150,704

Toplam Arz70,718,507.63553898

Dolaşım Oranı0.7083%

Arz Tarihi2020-06-24 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği74.77226165,2021-05-04

En Düşük Fiyat0.631658332479562,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaBalancer, gözetim dışı bir portföy yöneticisi, likidite sağlayıcısı ve fiyat sensörüdür. Proje hakkında daha fazla bilgi için lütfen yukarıdaki resmi websitesini ziyaret edin.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
