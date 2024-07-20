BANANA

Banana Gun, yaklaşan listelemeleri yakalamanıza veya halihazırda listelenmiş olan tokenleri güvenle satın almanıza olanak tanıyan bir Telegram botudur. Ethereum Network'teki keskin nişancınız ve manuel alıcınız olmayı ve ayrıca yol boyunca daha fazla zincir olmayı hedefliyoruz.

Kripto AdıBANANA

SıralamaNo.615

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)159.76%

Dolaşımdaki Arz4,005,338.65788956

Maksimum Arz10,000,000

Toplam Arz8,453,073.49463985

Dolaşım Oranı0.4005%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği78.69544217538915,2024-07-20

En Düşük Fiyat4.569006496308376,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

