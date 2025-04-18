BANK

Lorenzo, Babylon staking getirileri ile desteklenen BTC Liquid Staking Token stBTC ve Lorenzo yerel getirisi ve zincir üstü likidite çiftçiliği getirileri içeren sarılmış BTC enzoBTC içeren iki amiral gemisi ürünü ile çeşitli temel stratejilerle desteklenen getiri taşıyan tokenler çıkaran kurumsal düzeyde bir varlık yönetimi platformudur.

Kripto AdıBANK

SıralamaNo.669

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)2.77%

Dolaşımdaki Arz526,800,820.3855375

Maksimum Arz2,100,000,000

Toplam Arz537,833,333.3333334

Dolaşım Oranı0.2508%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.23303466950249374,2025-10-18

En Düşük Fiyat0.018389388782512995,2025-04-18

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaLorenzo, Babylon staking getirileri ile desteklenen BTC Liquid Staking Token stBTC ve Lorenzo yerel getirisi ve zincir üstü likidite çiftçiliği getirileri içeren sarılmış BTC enzoBTC içeren iki amiral gemisi ürünü ile çeşitli temel stratejilerle desteklenen getiri taşıyan tokenler çıkaran kurumsal düzeyde bir varlık yönetimi platformudur.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
BANK/USDT
Lorenzo Protocol
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (BANK)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
BANK/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (BANK)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...