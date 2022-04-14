BARD

Lombard, bu neslin belirleyici varlığının tam potansiyelini ortaya çıkarmak için zincir üzerinde Bitcoin sermaye piyasaları inşa etmektedir. 2024 yılında kurulan şirket, 14 dijital varlık kurumundan oluşan merkeziyetsiz bir konsorsiyum tarafından güvence altına alınan, önde gelen getiri sağlayan Bitcoin olan LBTC ile Bitcoin'in DeFi'ye entegrasyonuna öncülük etmektedir. LBTC, bugün en büyük Bitcoin LST'dir. Lombard, BTC varlıkları, Staking SDK ve destek hizmetlerini kapsayan, sahipler, protokoller ve platformlar için zincir üzerinde BTC'nin benimsenmesini hızlandırmak için tam yığın altyapı geliştirmektedir. Şirket, en iyi DeFi protokolleri, kurumlar ve borsalar dâhil olmak üzere dijital varlık liderleri tarafından kurulmuş ve desteklenmektedir.

Kripto AdıBARD

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaLombard, bu neslin belirleyici varlığının tam potansiyelini ortaya çıkarmak için zincir üzerinde Bitcoin sermaye piyasaları inşa etmektedir. 2024 yılında kurulan şirket, 14 dijital varlık kurumundan oluşan merkeziyetsiz bir konsorsiyum tarafından güvence altına alınan, önde gelen getiri sağlayan Bitcoin olan LBTC ile Bitcoin'in DeFi'ye entegrasyonuna öncülük etmektedir. LBTC, bugün en büyük Bitcoin LST'dir. Lombard, BTC varlıkları, Staking SDK ve destek hizmetlerini kapsayan, sahipler, protokoller ve platformlar için zincir üzerinde BTC'nin benimsenmesini hızlandırmak için tam yığın altyapı geliştirmektedir. Şirket, en iyi DeFi protokolleri, kurumlar ve borsalar dâhil olmak üzere dijital varlık liderleri tarafından kurulmuş ve desteklenmektedir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.