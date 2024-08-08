BASEDPEPE

Based Pepe, ikonik Pepe the Frog memesine odaklanan bir BASE tokenidir. Based Pepe, BASE işlemlerinin hızından ve düşük maliyetinden yararlanarak, Matt Furie tarafından yaratılan Boy's Club'ın orijinal, efsanevi Frog Pepe'sinin gerçek hayranları olan bireysel kitlelere yönelik bir token sunmaktadır.

Kripto AdıBASEDPEPE

SıralamaNo.4598

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz420,690,000,000,000

Toplam Arz420,690,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000002677225006632,2024-09-08

En Düşük Fiyat0.000000000091127145,2024-08-08

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

Sektör

Sosyal Medya

