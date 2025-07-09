BBT

BBT, aile planlaması yapan bireyleri ve çiftleri hedef alan, sağlıklı ilişki faaliyetlerini, hamileliği ve doğumu ödüllendirerek küresel olarak azalan doğum oranlarını ele almak için tasarlanmış blok zinciri tabanlı bir teşvik sistemidir.

Kripto AdıBBT

SıralamaNo.4044

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz999,932,570

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.6459990226629364,2025-07-09

En Düşük Fiyat0.059753919243602294,2025-11-15

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaBBT, aile planlaması yapan bireyleri ve çiftleri hedef alan, sağlıklı ilişki faaliyetlerini, hamileliği ve doğumu ödüllendirerek küresel olarak azalan doğum oranlarını ele almak için tasarlanmış blok zinciri tabanlı bir teşvik sistemidir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.