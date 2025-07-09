BBT

BBT, aile planlaması yapan bireyleri ve çiftleri hedef alan, sağlıklı ilişki faaliyetlerini, hamileliği ve doğumu ödüllendirerek küresel olarak azalan doğum oranlarını ele almak için tasarlanmış blok zinciri tabanlı bir teşvik sistemidir.

Kripto AdıBBT

SıralamaNo.4044

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz999,932,570

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.6459990226629364,2025-07-09

En Düşük Fiyat0.059753919243602294,2025-11-15

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaBBT, aile planlaması yapan bireyleri ve çiftleri hedef alan, sağlıklı ilişki faaliyetlerini, hamileliği ve doğumu ödüllendirerek küresel olarak azalan doğum oranlarını ele almak için tasarlanmış blok zinciri tabanlı bir teşvik sistemidir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
BBT/USDT
BabyBoomToken
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (BBT)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
BBT/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (BBT)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...