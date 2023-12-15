BCB

Blockchain Bets ($BCB), gizlilik ve erişilebilirliğe odaklanan bahisçiler için %100 kâr paylaşımı sunan, devrim niteliğinde merkeziyetsiz bir bahis ekosistemi olan $BCB, istisnai bir çevrimiçi kumarhanenin yanı sıra gazsız, KYC'siz bir deneyim ve çoklu zincir desteği sunar. Kolaylık ve kâr paylaşımının benzersiz bir deneyim yarattığı $BCB ile çevrimiçi kumarın geleceğine kucak açın.

Kripto AdıBCB

SıralamaNo.7012

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.059751326391164955,2023-12-15

En Düşük Fiyat0.000533438977614548,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+

