BlackCardCoin, kredi kartının rahatlığını blok zinciri teknolojisinin avantajlarıyla birleştirmeyi amaçlayan bir kripto para birimi girişimidir. Premium hizmetler ve ödüller arayan kullanıcıları hedefleyen BlackCardCoin (BCC), dijital çağda harcama ve yatırım yapmak için yeni bir yaklaşım sunuyor.

Kripto AdıBCCOIN

SıralamaNo.2297

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)23.13%

Dolaşımdaki Arz10,000,000

Maksimum Arz150,000,000

Toplam Arz70,000,000

Dolaşım Oranı0.0666%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği31.27256325463208,2024-04-28

En Düşük Fiyat0.013807670630145886,2025-09-02

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaBlackCardCoin, kredi kartının rahatlığını blok zinciri teknolojisinin avantajlarıyla birleştirmeyi amaçlayan bir kripto para birimi girişimidir. Premium hizmetler ve ödüller arayan kullanıcıları hedefleyen BlackCardCoin (BCC), dijital çağda harcama ve yatırım yapmak için yeni bir yaklaşım sunuyor.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
BCCOIN/USDT
BlackCardCoin
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (BCCOIN)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
