BCH

BCH, Bitcoin'in hard fork'u tarafından üretilen bir madeni paradır.Bitcoin kodunu değiştirir, büyük blokları destekler ve Segwit içermez.BCH'nin önceki ömrü Bitcoin'dir. Bitcoin ölçeklendirme sorununu çözmek için BCH, Bitcoin'in kendi fikir birliği sorununu gerçekten çözmek için ortaya çıkan bir mekanizmayı tanıttı, senkronizasyonu hızlandırmak için ince bloklar ekledi, vb. (BCHABC ve BCHSV'nin iki zinciri BCH çatalının bitiminden sonra oluşturulduğundan, MyToken piyasadaki çoğu borsaya ayak uydurur ve BCHABC'yi BCH olarak kaydeder; ayrıca BCHSV, BCHSV olarak kaydedilir.)

Kripto AdıBCH

SıralamaNo.12

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı0.0034%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)%2.803,52

Dolaşımdaki Arz19.958.775

Maksimum Arz21.000.000

Toplam Arz19.958.775

Dolaşım Oranı0.9504%

Arz Tarihi2017-07-24 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat555,89 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği4355.6201171875,2017-12-20

En Düşük Fiyat75.0753135706,2018-12-15

Herkese Açık Blok ZinciriBCH

HakkındaBCH, Bitcoin'in hard fork'u tarafından üretilen bir madeni paradır.Bitcoin kodunu değiştirir, büyük blokları destekler ve Segwit içermez.BCH'nin önceki ömrü Bitcoin'dir. Bitcoin ölçeklendirme sorununu çözmek için BCH, Bitcoin'in kendi fikir birliği sorununu gerçekten çözmek için ortaya çıkan bir mekanizmayı tanıttı, senkronizasyonu hızlandırmak için ince bloklar ekledi, vb. (BCHABC ve BCHSV'nin iki zinciri BCH çatalının bitiminden sonra oluşturulduğundan, MyToken piyasadaki çoğu borsaya ayak uydurur ve BCHABC'yi BCH olarak kaydeder; ayrıca BCHSV, BCHSV olarak kaydedilir.)

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.